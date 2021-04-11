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Забеги в парках и тренировки на английском: как НКО развивают массовый спорт

14:00
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Москвичей приглашают в парки и клубы

Некоммерческие организации предлагают москвичам присоединиться к бесплатным спортивным занятиям и приобщиться к здоровому образу жизни. Множество мероприятий пройдёт в городских парках, пишет портал mos.ru.
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С 3 апреля в парках Москвы возобновились забеги на пять километров в рамках движения "Паркран". Они проходят каждую субботу в 18 зонах отдыха. В забеге могут принять участие все желающие. Главное – чтобы не было симптомов простуды.

Ещё один столичный проект НКО - "Гольфёнок - активный, здоровый, жизнерадостный ребёнок". Он предназначен для школьников младших классов, страдающих лишим весом. Детей учат играть в гольф, а родителям рассказывают о рационе питания спортсменов.

Играть в теннис и баскетбол научат в клубе "Восход". Это необычные тренировки – они проходят на английском языке.

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