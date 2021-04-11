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До конца месяца в столице промоют свыше 1100 памятников

14:23
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Город приводят в порядок после зимы

До кона апреля в Москве помоют после зимы более 1 100 памятников. Уже приведены в порядок Триумфальная арка, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент "Покорителям космоса" возле станции метро "ВДНХ".
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Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, памятники моют только, когда на улице плюсовая температура. Каждый монумент промывают по специальной технологии.

К примеру, памятники из титана промывают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами для удаления солевых разводов. Все моющие средства экологически безопасны. Некоторые памятники моют вручную, особенно это касается композиций с большим количеством мелких деталей.

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