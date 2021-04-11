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Заммэра высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро

14:33
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Завершается прокладка тоннелей

На Троицкой линии метро завершается прокладка тоннелей. Работы исполнены на 78%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На Троицкой линии метро ведутся активные строительные работы

На участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" будут построены пять станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37%. Полным ходом идут работы по устройству основных конструкций будущих станций. На другом участке линии от "Улицы Новаторов" до "Севастопольского проспекта" строители занимаются выносом инженерных сетей.  

Троицкая линия метро пройдёт от МЦК до Троицка, её длина составит почти 40 километров. Она поможет жителям Новой Москвы быстрее добираться на работу в центр столицы.

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