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В Кремле раскрыли темы предстоящего послания Путина

14:48
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Президент озвучит новые меры поддержки населения

В Кремле раскрыли некоторые детали предстоящего послания президента Федеральному собранию. Характер важнейшего для развития страны события будет постковидным, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Кремль огласил дату послания Путина Федеральному собранию

По словам Дмитрия Пескова, президент в послании озвучит новые меры по выходу из вызванного пандемией кризиса.  "Оно так или иначе будет постковидным. Потому что - беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Важнейшими составляющими послания станут меры системной поддержки населения. "Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - предположил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. Ночью перед посланием глава государства может дописать несколько абзацев или страниц.

Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдёт в очном режиме. Перед этим он проведёт совещание, на котором обсудит выполнение его послания 2020 года.

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