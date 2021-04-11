Как Юрий Гагарин стал кумиром миллионов

Завтра исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос

12 апреля весь мир будет отмечать 60 годовщину первого полёта человека в космос. Это памятная дата не только для нашей страны. Гагаринское "Поехали!" открыло новую эру для всего человечества, а сам он, советский лётчик-испытатель, вдруг стал кумиром даже не миллионов - миллиардов!

В его честь давали имена детям, городам, и одному лунному кратеру. О нём пели песни и снимали кино. И дело тут не только в его миссии, а в том "каким он парнем был".

Ольга Стрельцова - о секрете популярности первого космонавта Земли (смотрите видео).

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