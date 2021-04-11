Раскаявшаяся дочь Успенской вернулась к матери

Татьяна Плаксина год жила в Америке

Любовь Успенская воссоединилась с дочерью – 31-летняя Татьяна Плаксина после года жизни в США вернулась в родной дом. Мать и дочь помирились и живут в мире и согласии. Теперь они вместе занимаются йогой.

У 67-летней Успенской последний год был одним из самых сложных в жизни. Перед началом пандемии её единственная дочь Татьяна Плаксина разругалась с матерью и уехала в Штаты. Перед этим она обвинила Успенскую в тирании. Скандал был громкий, Татьяна обошла все ток-шоу на телевидении и рассказала о том, как в детстве мать унижала её, не выпуская на улицу.

Сейчас мать и дочь живут в подмосковном особняке Успенской. Татьяна постепенно приходит в себя после ссоры и разгульной жизни в Лос-Анджелесе. "Возможно, мы увидим скоро, как она поёт. Она и йогой прекрасно занимается – возвращается к этому теперь. Вдвоем с мамой занимаются!" - рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") коллега Успенской.

Первый шаг навстречу матери Татьяна сделала под Новый год. Она позвонила ей из США впервые за долгое время. Это было лучшее начало моего 2021 года, написала тогда Успенская у себя в Instagram.

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