В России вновь заявили о поддержке жителей Донбасса

Россия защитит русскоязычных граждан

В Кремле прокомментировали ситуацию на юго-востоке Украины. Москва в очередной раз дала понять, что не бросит в беде жителей Донбасса. Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля заявил, что к войне с Украиной никто двигаться не собирается. Такой возможности даже не рассматривается. Гражданскую войну на Украине в России тоже не принимают.

"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны Вооружённых сил Украины", - отметил Песков.

В последние недели обстановка на линии разграничения сторон в Донбассе накалилась. Украина стягивает в регион войска, участились обстрелы со стороны ВСУ. Снова применяется тяжёлая артиллерия. На этой неделе замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отвечающий за переговоры по Донбассу, заявил о поддержке его жителей в случае развития ситуации по сценарию событий в Сребренице.

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