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Поезд "Москва-2020" получил престижную премию за лучший дизайн

18:14
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Жюри поставило ему высшую оценку

Метропоезд "Москва-2020" получил премию Red Dot Award за лучший дизайн. Международное жюри единогласно поставило ему высшую оценку в категории "Поезда и самолёты".
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Как отмечает столичный департамент транспорта, пассажиры ещё в 2019 году на голосовании выбрали округлую маску поезда с вертикальными фарами. Финальный дизайнерский вариант российские специалисты разработали вместе с компанией ItalDesign.

"Москва-2020" – современный поезд для метрополитена. Он оснащён автоматической системой обеззараживания воздуха. В нём есть розетки USB для зарядки гаджетов, широкие двери и межвагонные переходы. Комфорт обеспечивает шумоизоляция, ход поезда практически не слышен внутри состава. Сейчас такие поезда курсируют на Калужском-Рижской и Кольцевой линиях Московского метрополитена.

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