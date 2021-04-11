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Собянин призвал горожан направлять предложения об открытии новых станций велопроката

16:34
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

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Сергей Собянин призвал москвичей присылать предложения об открытии новых станций велопроката. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В Москве открылся прокат электросамокатов

"На этой неделе открыли сезон велопроката. К этому дню пользователи совершили 35 тысяч поездок. Во время пандемии велопрокат стал ещё популярней", - написал мэр.

В этом году велопрокат будет расширяться: добавятся современные велосипеды с электроприводом, откроются 67 станций проката в новых районах. Также город организует более тысячи парковок для личных велосипедов.

Свои пожелания о новых станциях велопроката москвичи могут направлять в чат-бот Telegram-канала "Дептранс Москвы" или на Единый транспортный портал.

4 апреля в Москве открылся прокат самокатов, а 6 апреля – велосипедов. В этом году прокат начал работать рекордно рано.

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