Госдеп разразился новыми угрозами в адрес России

Госсекретарь заявил, что готовятся санкции против Москвы

В Вашингтоне снова грозят санкциями России. Как обычно, конкретных обвинений там не предъявляют, приводят лишь расплывчатые формулировки.

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что президент Джо Байден обязательно накажет Россию за, как он выразился, безответственные действия.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал глава американской дипломатии в интервью NBC.

По всей вероятности, Блинкен имел в виду ситуацию на Украине. Многим на Западе показалось, что к ней какое-то отношение имеет Россия. Именно поэтому госсекретарь заявил, что США обеспокоены ситуацией на границе России и Украины. Вашингтон настолько нервничает из-за того, что происходит за тысячи километров от него, что обсуждает это даже со своими союзниками. "Все разделяют эту озабоченность", - утверждает Блинкен.

Ранее в Москве заявляли, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё раз напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram