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Госдеп разразился новыми угрозами в адрес России

17:09
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Госсекретарь заявил, что готовятся санкции против Москвы

В Вашингтоне снова грозят санкциями России. Как обычно, конкретных обвинений там не предъявляют, приводят лишь расплывчатые формулировки.
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Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что президент Джо Байден обязательно накажет Россию за, как он выразился, безответственные действия.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", - сказал глава американской дипломатии в интервью NBC.

По всей вероятности, Блинкен имел в виду ситуацию на Украине. Многим на Западе показалось, что к ней какое-то отношение имеет Россия. Именно поэтому госсекретарь заявил, что США обеспокоены ситуацией на границе России и Украины. Вашингтон настолько нервничает из-за того, что происходит за тысячи километров от него, что обсуждает это даже со своими союзниками. "Все разделяют эту озабоченность", - утверждает Блинкен.

Ранее в Москве заявляли, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё раз напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

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