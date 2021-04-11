В Москву пришло мини-лето

Установилась тёплая и солнечная погода

В Москве потеплело: 11 апреля воздух в столице прогрелся до плюс 17 градусов. Такие тёплые и солнечные дни достаточно редко бывают во второй декаде апреля.

Судя по прогнозам синоптиков, почти до конца следующей недели в Москве установится настоящая летняя погода. Возможно, даже будет установлен новый температурный рекорд: 14 апреля ожидается до плюс 23 градусов. Осадков не будет до пятницы, 16 апреля.

В конце недели немного похолодает и пойдут дожди. Ночами столбики термометров могут опуститься до плюс двух, а днём будет не выше плюс 15 градусов.

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