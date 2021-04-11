ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полина Гагарина отказалась от полёта в космос

19:24
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Она не рискует расставаться с детьми ради этого

Полина Гагарина могла бы продолжить космическую одиссею, начатую 60 лет назад её однофамильцем. Певице предложили полететь в космос, но она отказалась.
"Подустала от вранья": Гагарина высказалась о наболевшем

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ Гагарина рассказала, что недавно отказалась от полёта в космос. "Меня недавно позвали по-настоящему полететь в космос, но я отказалась. Я просто не могу полететь в космос, потому что у меня дети", - сказала артистка.

У Полины Гагариной двое детей - сын Андрей от первого мужа актёра Петра Кислова и дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова. Гагариной 34 года и она вполне бы могла стать космонавтом-любителем. По возрасту, росту, весу и остальным параметрам Гагарину без проблем зачислили бы в отряд космонавтов.

Что касается поступившего ей предложения, скорее всего, речь идёт о готовящемся в этом году полёте на МКС для съёмок художественного фильма. Организаторы проекта объявили конкурс, победительница которого получит главную роль. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" –  совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полина Гагарина
Полина Гагарина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.