Полина Гагарина отказалась от полёта в космос

Она не рискует расставаться с детьми ради этого

Полина Гагарина могла бы продолжить космическую одиссею, начатую 60 лет назад её однофамильцем. Певице предложили полететь в космос, но она отказалась.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ Гагарина рассказала, что недавно отказалась от полёта в космос. "Меня недавно позвали по-настоящему полететь в космос, но я отказалась. Я просто не могу полететь в космос, потому что у меня дети", - сказала артистка.

У Полины Гагариной двое детей - сын Андрей от первого мужа актёра Петра Кислова и дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова. Гагариной 34 года и она вполне бы могла стать космонавтом-любителем. По возрасту, росту, весу и остальным параметрам Гагарину без проблем зачислили бы в отряд космонавтов.

Что касается поступившего ей предложения, скорее всего, речь идёт о готовящемся в этом году полёте на МКС для съёмок художественного фильма. Организаторы проекта объявили конкурс, победительница которого получит главную роль. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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