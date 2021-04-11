ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган выступил за мир между Россией и Украиной

18:43
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Лидер Турции сделал это заявление после встречи с Зеленским

Через сутки после переговоров с Владимиром Зеленским президент Турции высказался за то, чтобы Москва и Киев решали свои споры мирным путём. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между двумя странами. Что это за усилия, Эрдоган не пояснил.
Эрдоган назвал "роскошным" ответ Путина на слова Байдена

"Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе Россия и Украина как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом", - сказал турецкий лидер.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры президентов Турции и Украины, напоминает РИА Новости. Оба лидера высказались за перспективу вступления Украины в НАТО, что противоречит мирной повестки в отношениях Москвы и Киева. Вступление Украины в Альянс усложнит и без того непростые отношения, полагают эксперты.

Эрдоган также поддержал так называемую "Крымскую платформу", территориальную целостность и суверенитет Украины. Принципиальная позиция Анкары продолжает оставаться неизменной – она не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.