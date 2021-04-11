Эрдоган выступил за мир между Россией и Украиной

Лидер Турции сделал это заявление после встречи с Зеленским

Через сутки после переговоров с Владимиром Зеленским президент Турции высказался за то, чтобы Москва и Киев решали свои споры мирным путём. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция прилагает усилия для разрешения противоречий между двумя странами. Что это за усилия, Эрдоган не пояснил.

"Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе Россия и Украина как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом", - сказал турецкий лидер.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры президентов Турции и Украины, напоминает РИА Новости. Оба лидера высказались за перспективу вступления Украины в НАТО, что противоречит мирной повестки в отношениях Москвы и Киева. Вступление Украины в Альянс усложнит и без того непростые отношения, полагают эксперты.

Эрдоган также поддержал так называемую "Крымскую платформу", территориальную целостность и суверенитет Украины. Принципиальная позиция Анкары продолжает оставаться неизменной – она не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

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