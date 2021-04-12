Борьба с COVID-19: в России открывается все больше пунктов вакцинации

Интерес к российским вакцинам растет и на Западе

Семь миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса. В регионах открываются новые пункты вакцинации, причём не только при медицинских учреждениях, но и в крупных торговых центрах. В воскресенье стало известно, что в России запатентовано лекарство от коронавируса в форме спрея - "Мир-19".

В свои 80-ть Анна Немятая состоит в Совете ветеранов, выступает в местном хоре и разгуливает с дочкой по модным магазинам. Всего ненадолго отрывается от витрин, чтобы заглянуть в прививочный кабинет и почти кокетливо признается, что боится уколов.

Но ещё больше, признается челябинка, боится оставаться дома без дела. Для людей с таким боевым характером карантин -настоящее испытание.

"Надоело прятаться от людей. Хочется самой ходить по магазинам и помочь дочке. В аптеку ходит, в магазин ходит. [А мне говорит:] "За хлебом не ходи. Хоть через дорогу, никуда не ходи. Сиди. Сиди". Я уже устала! Я уже заболела от того, что я сижу!" – сетует женщина.

Таких мобильных пунктов вакцинации в челябинских торговых центрах уже 10. Работают пока только в выходные дни. Однако поток желающих настолько большой, что практику могут распространить и на будни. Повод у каждого свой: одни мечтают скорее собраться за большим семейным столом, не опасаясь заболеть, другие планируют дальние поездки. Но цель одна - остановить болезнь. Как правильно это сделать, перед прививкой обязательно подскажет терапевт.

"Подходим индивидуально к каждому больному и смотрим, когда и что можно больного привить. Допустим, если острое заболевание: обычное ОРВИ и если температура не высокая, то через 2 недели можно уже прививать. Если хроническое заболевание: обострение заканчивается, тоже можно прививать. Но только, естественно, с разрешения доктора", - говорит участковый терапевт ГКБ 1 Клавдия Звягинцева.

Такое разрешение, а следом и антитела, в России получили уже 7 миллионов человек - почти 5% населения. Говорить о коллективном иммунитете пока слишком рано, но темпы вакцинации растут. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что из-за возможных осложнений коронавирусная инфекция куда опаснее обычного сезонного гриппа. У мужчин, кстати, они проявляются вдвое чаще, чем у женщин. А потому так важно не затягивать с прививкой. Многие звёзды, которые уже соскучились по гастролям, последовали совету. Например, Александр Малинин.

Вакцину, которой привили артиста, а именно "Спутник V", в своих центрах вакцинации хотели бы видеть и многие зарубежные партнеры. Однако пока, сетуют в Евросовете, слишком много разногласий. А потому некоторые страны вынуждены вести двусторонние переговоры с Россией. Как, например, Австрия. Канцлер Себастьян Курц на днях заявил, что поставки начнутся сразу, как только препарат одобрят в ЕС. С коллегой согласен и президент соседней Чехии. Вот как Милош Земан ответил на вопрос журналистки, согласился бы он сам привиться "Спутником": "Боже мой, почему бы и нет?! Десятки специалистов характеризуют "Спутник V" как высокоэффективную вакцину. Миллионы людей уже привились российским препаратом. И в отличие от AstraZeneca, я не слышал ни о каких побочных эффектах".

Зато побочные эффекты от затягивания вопроса регистрации "Спутника V" в ЕС очевидны. В Румынии, где население составляет всего 19 миллионов человек, ковидом заразился уже каждый 19-й житель. В Латвии новые случаи заболевания выявлены на звероферме у сотрудников и нескольких умерших норок.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram