Киев отверг возможность наступления в Донбассе

Украина "не может наступать на свою территорию"

Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему вызывает обеспокоенность в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ещё раз подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и не приемлет возможность войны на этом фоне. В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уверяет, что Киев не планирует наступление в Донбассе. По ее словам, Украина "не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми".

Эшелоны украинской военной техники, по всей видимости, добрались до мест назначения. Власти непризнанных республик сообщают: Киев разместил вооружение в населенных пунктах на подконтрольной территории. Такие явные провокации, по оценке пресс-секретаря российского президента, могут "воспламенить" огонь гражданской войны внутри украинского конфликта.

"Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Мы это и делаем. Перемещения войск внутри страны — это личное дело России, которое не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - заявил Дмитрий Песков.

Забеспокоились, прежде всего, в Берлине, но не судьбами населения Юго-востока Украины, а передислокацией российской военной техники. Министр обороны Германии заявила, что если Москве нечего скрывать, то она "легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются". Фрау Крамп-Ка́рренбауэр тут же популярно объяснили, что за законные действия на нашей территории никто и никому отчитываться не будет. А еще напомнили, что когда-то она уже призывала вести диалог с Россией с позиции силы, что, по мнению нашего министра обороны Сергея Шойгу, сравнимо разве, что с поведением "школьницы младших классов". Брюссель уже привычно грозит Москве санкциями, в том числе и отключением от платежных систем. Ну а кто же реально стоит за всеми этими громкими заявлениями становится понятно, если послушать американского госсекретаря.

"Мы находимся в очень тесном контакте с нашими партнерами в Европе, и все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет "цена" и будут последствия", - заявил Энтони Блинкен.

Официальный Киев ликует. МИД страны гордо рапортует почти о двух десятках телефонных переговоров с иностранными дипломатами, где каждый выразил Украине решительную поддержку, пафосно называя это "мощным сигналом". Только вот эксперты этих восторгов не разделяют, отмечая, что, похоже, на Западе все же решили разыграть "украинскую карту".

"Очень серьезные силы западные сейчас толкают президента Украины к определенным шагам, мол, давай, надо. Я молю бога, чтобы Владимиру Александровичу Зеленскому - неопытному человеку во всех этих хитросплетениях геополитических, чтобы ему хватило мудрости и инстинкта самосохранения, не идти, не повестись на эту штуку", - говорит политолог Дмитрий Спивак.

Но, похоже, как раз эти качества украинского президента в дефиците. Да и реальность кардинально отличается от той, какую пытается представить украинцам Владимир Александрович. В НАТО Украину никто брать не собирается. Политсоветники России, Германии, Франции и Украины находятся в постоянном контакте и готовят новую встречу глав стран нормандского формата. Да и кто бы там что не заявлял, в сухом остатке большинство мировых лидеров не видят альтернативы Минским соглашениям. Даже президент Эрдоган, накануне потчевавший украинскую делегацию восточными сладостями и не менее сладкими речами о территориальной целостности, принадлежности Крыма и решительной поддержки всех начинаний, в особенности покупки турецких вооружений и продаже акций украинских предприятий турецким же инвесторам.

"Для мирного и безопасного будущего нашего региона мы хотим, чтобы Россия и Украина как можно скорее разрешили свои разногласия путем переговоров", - заявил Эрдоган.

Впрочем, в некоторых вопросах дипломатия, увы, бессильна. Вряд ли турецкому лидеру кто-то объяснил, что вслед за поэтами, писателями и борщом свидомые вполне серьезно обвинят Россию в краже богатырей.

Матвей Шестаков, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram