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Российские ученые восстановят Триумфальную арку в Пальмире

08:57
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Для этого создадут 3D-модель

В Сирии российские учёные готовы восстановить Триумфальную арку в Пальмире. И для этого создают трехмерную модель. Уникальный памятник архитектуры практически полностью уничтожили боевики. Но воссоздать утраченное монументальное сооружение времён Римской империи можно.

Осторожно, словно, опасаясь повредить кисточкой, археологи очищают поверхность и готовят древние камни к следующему этапу. Груда обломков - часть Триумфальной арки, построенной в античные времена императором Септимием Севером и уничтоженной террористами в 2015 году. Главный символ Пальмиры намерены восстановить российские ученые.

Для создания 3D-модели в мельчайших деталях и подробностях, так, чтобы был виден каждый камень, каждая трещина, каждый орнамент, ученые используют самое современное компьютерное оборудование, программы, сканеры. И даже фотографируют арку с квадрокоптера.                 

"Трёхмерный сканер, фотограмметрический сканер, по сути, фиксирует все изображения колонн, арок, любых архитектурных деталей. И потом собирает их в единую модель, которую можно форматировать, резать, выстраивать в дополнительной проекции. То есть это такая, скажем, компьютерная обработка всех архитектурных элементов", - говорит специалист-археолог Наежда Шкрибляк.

Метод, который хотят применить реставраторы, называется анастилоз. То есть при воссоздании арки постараются использовать максимум оригинальных элементов. Другое дело камни, венчавшие свод, и куда пришелся основной удар. Даже беглого осмотра достаточно, чтобы понять: часть конструкции превращена в крошево. Ученые еще будут спорить, что можно спасти, а что утрачено навсегда. Какой бы метод реставрации не выбрали в итоге учёные, все понимают, что работа предстоит колоссальная и скрупулёзная.

"Должна быть обеспечена геодезическая точность сантиметровая как на коптере, так и при выполнении наземной съёмки. Результат нужен определённый. Не просто полетали-поснимали, а материал для работы", - говорит директор Фонда развития геодезического образования и науки Евгений Семенов.

На восстановление, по оценкам реставраторов, потребуется три года. Если проект удастся довести до конца, ученые планируют поднять из руин и весь город. Причем, как и Триумфальную арку, из тех же материалов, которые использовали архитекторы древности.

Но сначала предстоит изучить карьеры известняка. Они рядом. Завезти оборудование для его обработки, вырезать из камня с ювелирной точностью копии фрагментов, которые были уничтожены, и искусственно их состарить. Восстановленные дворцы, храмы и арки не должны выглядеть, как новодел.

И, конечно, своего часа будет ждать крепость 11 века. Боевики удерживали ее несколько месяцев. И древний форт тоже сильно пострадал. Подземные ходы и подвалы до сих пор заминированы.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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