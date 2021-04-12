Вулкан Суфриер оставил без света и воды карибский остров

Активность вулкан проявляет уже несколько дне

На Карибах произошло новое извержение вулкана Суфриер. Что привело к массовым отключениям электричества и перебоям с подачей воды в государстве Сент-Винсент и Гренадины.

Активность вулкан проявляет уже несколько дней. Пеплом покрыло весь остров, 16 тысяч человек эвакуированы. Как стало известно, круизные суда брали на борт только тех жителей, которые были привиты от коронавируса. Воздушное пространство над островом закрыто, дым чувствуют в соседнем Барбадосе.

Последний раз Суфриер просыпался в 1979 году, а одно из самых крупных извержений произошло больше века назад и привело к гибели тысячи человек.



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