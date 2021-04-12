Ответственность за взрыв на ядерном объекте в Иране возложили на Израиль

Американские СМИ приводят комментарии спецслужб

Взрыв и последующая авария в электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз – дело рук израильских спецслужб. Работы по обогащению урана Иран сможет возобновить не раньше чем через 10 месяцев, утверждают сотрудники американской и израильской разведки, комментируя инцидент для издания The New York Times.

Источники издания считают, что ущерб предприятию был нанесен мощным взрывом. Он полностью разрушил "независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему", которая обеспечивала работу обогащающих уран подземных центрифуг. Оба разведчика утверждают, что речь идет о секретной израильской операции, которая нанесла сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран.

По оценкам источников издания, на возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев. Поставил ли предварительно Израиль в известность о своих планах администрацию президента США Джо Байдена, пока не сообщается.

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