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Ответственность за взрыв на ядерном объекте в Иране возложили на Израиль

08:23
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Американские СМИ приводят комментарии спецслужб

Взрыв и последующая авария в электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз – дело рук израильских спецслужб. Работы по обогащению урана Иран сможет возобновить не раньше чем через 10 месяцев, утверждают сотрудники американской и израильской разведки, комментируя инцидент для издания  The New York Times.
На секретном ядерном объекте в Иране произошёл непонятный инцидент

Источники издания считают, что ущерб предприятию был нанесен мощным взрывом. Он полностью разрушил "независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему", которая обеспечивала работу обогащающих уран подземных центрифуг. Оба разведчика утверждают, что речь идет о секретной израильской операции, которая нанесла сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран.

По оценкам источников издания, на возобновление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев. Поставил ли предварительно Израиль в известность о своих планах администрацию президента США Джо Байдена, пока не сообщается.

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