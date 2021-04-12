Принц Гарри прилетел на похороны принца Филиппа без жены

Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах

Британский принц Гарри вернулся на родину, чтобы проститься со своим дедом принцем Филиппом. Церемония прощания состоится 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Принц Гарри прибыл в аэропорт Хитроу вчера в 13:15 (11:15 по московскому времени). В Лондон герцог Сассекский вернулся один – его маленький сын Арчи и беременная супруга Меган Маркл остались в Калифорнии. Отмечается, что она не смогла прилететь в Великобританию из-за опасений врачей.

Известно, что принц Гарри будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. При этом герцог Сассекский будет вынужден соблюдать десятидневный карантин, который могут сократить до 5 дней в случае отрицательного теста на COVID-19. Внуку королевы разрешат присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".

В закрытой церемонии прощания с принцем Филиппом примут участие королева Елизавета II, их четверо детей и внуки. Согласно завещанию герцога Эдинбургского, его похоронят в узком кругу семьи, гроб обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага. Предполагается, что в день похорон будет объявлена минута молчания, передает Sun.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram