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Принц Гарри прилетел на похороны принца Филиппа без жены

08:43
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах

Британский принц Гарри вернулся на родину, чтобы проститься со своим дедом принцем Филиппом. Церемония прощания состоится 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

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Принц Гарри прибыл в аэропорт Хитроу вчера в 13:15 (11:15 по московскому времени). В Лондон герцог Сассекский вернулся один – его маленький сын Арчи и беременная супруга Меган Маркл остались в Калифорнии. Отмечается, что она не смогла прилететь в Великобританию из-за опасений врачей.

Известно, что принц Гарри будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. При этом герцог Сассекский будет вынужден соблюдать десятидневный карантин, который могут сократить до 5 дней в случае отрицательного теста на COVID-19. Внуку королевы разрешат присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".

В закрытой церемонии прощания с принцем Филиппом примут участие королева Елизавета II, их четверо детей и внуки. Согласно завещанию герцога Эдинбургского, его похоронят в узком кругу семьи, гроб обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага. Предполагается, что в день похорон будет объявлена минута молчания, передает Sun.

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