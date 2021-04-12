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Каждый восьмой россиянин готов отправиться жить на другую планету

09:16
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Большинство хотели бы остаться на Земле

Покинуть Землю согласились бы лишь 13% россиян. Как показал опрос холдинга "Ромир", переселиться на другую планету согласен примерно каждый восьмой житель России.
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"Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю", - сообщается в исследовании.

При этом 20% не смогли дать однозначного ответа на вопрос, готовы ли они отправиться жить на другую планету.

Исследование провели в марте, в нем поучаствовали 1,5 тысячи россиян от 18 лет и старше, передает РИА Новости.

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