Каждый восьмой россиянин готов отправиться жить на другую планету

Большинство хотели бы остаться на Земле
Покинуть Землю согласились бы лишь 13% россиян. Как показал опрос холдинга "Ромир", переселиться на другую планету согласен примерно каждый восьмой житель России.
"Лишь 13% опрошенных хотели бы это осуществить. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю", - сообщается в исследовании.
При этом 20% не смогли дать однозначного ответа на вопрос, готовы ли они отправиться жить на другую планету.
Исследование провели в марте, в нем поучаствовали 1,5 тысячи россиян от 18 лет и старше, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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