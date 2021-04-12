"Роскосмос" объявил о важных изменениях в космической отрасли

Речь, в частности, идет лунной программе

В российской космической отрасли грядут важные перемены. Это касается как техники, так и исследовательских программ, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию первого в истории полета человека в космос.

"Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли", - заявил Рогозин.

Гендиректор госкорпорации отметил, что отрасль ожидает переход на новую ракетно-космическую технику. Кроме того, стартуют лунные исследования: сначала их будут проводить с помощью автоматических станций, а затем - и пилотируемых аппаратов.

По словам Рогозина, у российской космической отрасли огромные перспективы для международного сотрудничества. Он напомнил, что первый полет человека в космос не смогла остановить даже колоссальные потери ресурсов во время Великой Отечественной войны. Далеко не все связано с обстоятельствами, многое зависит от людей, их воли и профессионализма, от их нацеленности на достижение результата, заключил Рогозин в поздравлении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

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