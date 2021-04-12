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Новая неделя в столице начнется без дождей

09:06
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Понедельник будет теплым

Первый день новой недели порадует жителей Москвы теплой погодой без осадков, сообщил синоптик Александр Синенков.

По его словам, в понедельник в столице ожидается переменная облачность и 15-17 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 13-18 градусов. Ветер будет восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление останется выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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