В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Водителям придется своевременно менять шины

В России с 1 июня могут вступить в действие новые штрафные санкции для водителей.

Ранее появилась информация о том, что с начала лета российских водителей могут начать штрафовать за шины не по сезону. Якобы по новым правилам в июне, июле и августе будет запрещено передвигаться на зимней резине с шипами, а в декабре, январе и феврале - на летней. Предполагается, что штрафовать за такое нарушение будут на 500 рублей, но правила могут быть изменены в зависимости от климатической зоны.

Пока постановление не подписано, а значит, новые требования могут не вступить в силу к 1 июня, передает "Российская газета".

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