Россиянам хотят запретить ходить в кафе и магазины с животными

Питомцев придется оставлять дома

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российское правительство сможет запрещать гражданам посещать магазины и кафе вместе с домашними животными.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Предполагается, что изменения внесут в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.

"На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", - подчеркивают авторы инициативы.

По их словам, это приводит к загрязнению продуктовых корзин и тележек шерстью питомцев, а также продуктами жизнедеятельности, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям.

"С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", - говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами", - сказано в документе.

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