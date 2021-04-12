Россиянам хотят запретить ходить в кафе и магазины с животными

Питомцев придется оставлять дома
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российское правительство сможет запрещать гражданам посещать магазины и кафе вместе с домашними животными.
Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Предполагается, что изменения внесут в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты.
"На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов", - подчеркивают авторы инициативы.
По их словам, это приводит к загрязнению продуктовых корзин и тележек шерстью питомцев, а также продуктами жизнедеятельности, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям.
"С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере", - говорится в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований "к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами", - сказано в документе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Стала известна судьба животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
- Сергунина: в столице пройдет волонтерский спецпроект "Весенняя неделя добра"
- Волонтеры помогли сотрудникам Кожуховского приюта для животных
- ВОЗ подтвердила передачу коронавируса от человека к животному
- Станет ли вакцинация от COVID-19 для животных обязательной