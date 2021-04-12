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Названа эффективная защита от смерти из-за коронавируса

09:44
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Все дело в ультрафиолете

Число смертей из-за коронавируса значительно меньше в регионах с большим количеством солнечного света. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета в Великобритании после исследований, проведенных в континентальной части США.
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Зарегистрированные с января по апрель 2020 года случаи смерти от осложнений, вызванных COVID-19, были сопоставлены с уровнями ультрафиолета в 2474 американских округах. Выяснилось, что жители районов с самым высоким уровнем воздействия ультрафиолета А, составляющего 95% солнечного УФ-излучения, имели более низкий риск смерти от COVID-19, чем американцы, живущие в местах с более низким уровнем UVA.

Позже такие же исследования провели в Англии и в Италии. Результаты подтвердились. Ученые предполагают, что воздействие солнечного света заставляет кожу выделять оксид азота – а это соединение, по данным некоторых исследований, снижает способность вируса к размножению, пишет British Journal of Dermatology.

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