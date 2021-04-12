Назван самый популярный интернет-запрос о Гагарине

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад

В "Яндексе" рассказали о самых популярных запросах, связанных с Юрием Гагариным. Оказалось, что чаще всего россияне ищут, в каком году Гагарин впервые отправился в космос.

Вторым по популярности стал запрос об обстоятельствах смерти первого космонавта. Также россиянам было интересно, сколько длился полет Гагарина.

Реже всего интернет-пользователи искали ответы на вопросы "Кто летал в космос до Гагарина?", "Кто такой Гагарин?" и "Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?", передает РБК.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин под руководством Сергея Королева, Анатолия Кириллова и Леонида Воскресенского совершил первый в мире космический полет. Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, за это время он успел облететь планету один раз.

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