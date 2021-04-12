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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 136 миллионов

09:59
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Жертвами стали почти 3 миллиона человек

В мире за время пандемии заразились коронавирусом более 136 миллионов человек. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации, полученной на утро 12 апреля, число выявленных случаев коронавируса в мире составило 136 046 262. Выздоровели примерно 108 миллионов пациентов, скончались 2 936 364 человека.

Больше всего заразившихся в Соединенных Штатах – 31 197 511. В Индии число инфицированных COVID-19 - 13 527 717. На третьем месте Бразилия, там с начала пандемии зафиксировано 13 482 023 случая коронавируса, сообщает университет Хопкинса.

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