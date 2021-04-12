Яна Рудковская готова снова стать матерью

Продюсер задумалась о дочке

Продюсер Яна Рудковская призналась подписчикам, что начала задумываться о еще одном ребенке. Также она показала свежую фотографию своих младших сыновей – восьмилетнего Саши и полугодовалого Арсения.

На снимке Саша укачивает лежащего в коляске младшего брата. "Нянчимся, счастливы и хотим еще девочку. А вдруг мечты сбываются?" - задалась вопросом Рудковская в подписи к фото.

Поклонники поддержали продюсера. "Ой, здорово! У вас точно получится"; "Мечты сбываются!"; "Девочку надо обязательно!" - написали комментаторы.

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений родился 25 сентября прошлого года. Мальчика выносила суррогатная мать. У пары есть еще один общий сын – 8-летний Саша. Также у Плющенко есть сын от первого брака, а у Рудковской - двое сыновей от первого брака.

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