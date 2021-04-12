60 лет полету Гагарина в космос: как один человек изменил весь мир

На орбите он провел 108 минут

Большой юбилей для России и всей планеты - ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Этот полет ознаменовал новую веху в развитии космической отрасли. Имя героя знает без преувеличения весь мир. На корабле "Восток" Гагарин облетел Землю и приземлился в Саратовской области, где теперь открыт музейный комплекс. После благополучного возвращения на Землю первый в мире космонавт стал всенародным героем. Его отвагу и выдержку ставили в пример новым поколениям, а сам полет доказал, что любые мечты могут претвориться в жизнь.

Это знаменитое "Поехали" дорогого стоит. Закончится ли первый полет человека в космос успешно, тогда, 12 апреля 1961 года, точно не знал никто. В СССР был накоплен опыт запуска спутников. На орбите побывали 18 собак, включая Белку и Стрелку, подопытные мыши и манекен Иван Иванович. Но рассказать как там они, понятное дело, не могли. А ученые, не имея представления о влиянии невесомости на живой организм, только строили предположения.

"У нас боялись военные медики, авиационные они все медики, и они помалкивали, потому что была секретность, как они боялись, они скрывали. А американцы не скрывали. Они предполагали, что в невесомости кровь может не будет отливать к ногам, она может, сердце захлебнуться. Может быть прилив к голове, и отсюда могут быть разные там мысли или потери сознания", - рассказывает заслуженный испытатель космической техники Леонид Китаев-Смык.

Но эти домыслы не подтвердились. Впрочем, чтобы понять это, сначала еще нужно было добраться до орбиты.

"Я почувствовал, как непреодолимая сила тяжести все больше и больше вдавливает меня в кресло. Земля сообщила: прошло 70 секунд от старта. Я ответил: понял вас, все хорошо. А сам подумал: неужели еще только 70 секунд прошло", - вспоминал Юрий Гагарин.

А всего до орбиты 660 секунд - 11 минут. И первые мгновения самые важные. В этой космической гонке с Соединенными штатами СССР сильно рискнул.

"На самом деле, корабль "Восток", конечно, был очень сырым кораблем. Это отмечали потом все главные конструкторы, что мы, действительно, рискнули. Например, на первых 40 секундах полета спасение космонавта вообще было невозможно. То есть система аварийного спасения просто не успевала", - вспоминает писатель, исследователь истории космонавтики Антон Перлушин.

Впрочем, старт прошел в нормальном режиме. А вот во время полета и посадки первый космонавт столкнулся с 10 нештатными ситуациями. Корабль перелетел заданную точку орбиты почти на сто километров выше. Это означало, что Гагарин мог не вернуться на Землю.

Именно благодаря выдержке и хладнокровию Гагарин и стал первым. Он уступал по физической подготовке своему дублеру Герману Титову. Но в экстремальных ситуациях проявил себя лучше. Космонавтов первого отряда тестировали на стрессоустойчивость: запирали в сурдокамере почти на две недели.

"Оказалось, что Гагарин в этом смысле лучше остальных. Он оказался очень устойчивым психически в таких условиях. Он легко переключался из состояния, собственно, работы в состояние отдыха. И также легко переходил из отдыха в работу. У него оказался очень высокий уровень любознательности, что тоже было важно", - говорит Перлушин.

При посадке у первого космонавта тоже возникли серьезные проблемы. Приборный отсек вовремя не отделился и спускаемый аппарат 10 минут беспорядочно крутился уже в земной атмосфере. Но все обошлось. Гагарин улетал в звании старшего лейтенанта, а через 148 минут полета вернулся майором. Но главное - известным на весь мир. За год после полета он посетил 17 стран и повсюду его приветствовали восторженные толпы. Встречи с мировыми лидерами, прием у английской королевы.

Гагарин очень хотел снова полететь в космос. Но не сложилось. Есть мнение, что руководство страны его берегло. Космический первопроходец стал символом не просто нового советского человека, а живым примером, что даже самые дерзкие мечты осуществимы.

Александр Огородников. Владимир Хуртин. Алексей Комаров. "ТВ Центр".

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