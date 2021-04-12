Тенденция к снижению: вакцинация от коронавируса приносит свои плоды

Но риски по-прежнему есть

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 8320 новых случаев заболевания. Победить пандемию помогает вакцинация - все больше людей прививаются отечественным препаратом. И не только у нас в стране.

Температура и давление в норме, никаких заболеваний нет. Прививка от коронавируса разрешена. Еще несколько десятков доз и медики Южного военного округа рапортуют: вакцинация солдат и офицеров наших баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии завершена. Но еще какое-то время каждый военнослужащий будет находиться под наблюдением.

Всего двумя компонентами привились более 100 тысяч военнослужащих и членов их семей. Кроме, того в медучреждениях округа создан профилактический запас из тысячи доз "Спутника V". По данным на начало апреля, эту нашу вакцину одобрили в 60 странах мира с населением свыше полутора миллиардов человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о завершении переговоров по закупке первой партии. В этой стране решили все-таки не стали ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам даст свое заключение.

Рассмотрение заявки на регистрацию "Спутника V" сегодня начнется и в Индии. В этой стране с огромным населением заболеваемость каждый день бьет рекорды. Сегодня уже более 150 тысяч новых случаев. При этом телеканалы показывают кадры, как паломники, пренебрегая всеми мерами предосторожности, совершают традиционное омовение в реке Ганг.

Всего лишь три недели спустя после снятия ограничений муниципалитет Токио вводит их вновь. В Японии новая вспышка заболеваемости. В преддверии Олимпиады власти всеми силами пытаются ее сдержать. Сегодня в стране начинается массовая вакцинная граждан старше 65 лет.

"Если экспорт из ЕС пойдет гладко, я думаю, что к концу июня мы можем рассчитывать на поставки вакцины, достаточные для всех 36 миллионов пожилых людей страны", - сообщил генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като.

В словах генсека японского кабмина одновременно и надежда и сомнение. Ситуация с вакцинами в ЕС общеизвестна. Тем не менее, в двух странах Европы сегодня настоящий праздник. Режим чрезвычайной ситуация, действовавший 188 дней, снимают в Чехии. В стране откроют рынки и прачечные, библиотеки, зоопарки и автошколы.

В Великобритании посетителей, наконец, приняли бары и рестораны. За прошедший год сотни ресторанов и магазинов по всей Британии закрылись, а сотрудники были уволены. Не в последнюю очередь причиной этого стало легкомысленное отношение властей к принятию необходимых мер в первые месяцы пандемии.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram