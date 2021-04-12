В Германии заговорили о выходе из Евросоюза

С такой инициативой выступила "Альтернатива для Германии"

Возможность выхода из Европейского Союза всерьёз обсуждают в ФРГ. За этот шаг выступило большинство делегатов партии "Альтернатива для Германии". На предвыборном съезде в Дрездене инициативу поддержали 550 человек, передает "ТВ Центр".

По их мнению, Берлину необходимо отказаться от донорства в отношении других европейских стран, закрыть границы для нелегальных мигрантов и инициировать создание нового экономического сообщества.

Впрочем, идею так называемого "декзита" уже осудили оппоненты партии в Бундестаге, заявив, что выход из ЕС станет гибелью как для Евросоюза, так и для внутреннего рынка страны.

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