Евгений Попов призвал ужесточить надзор за ремонтом объектов культурного наследия

Инициатива возникла из-за ремонта в аудиториях МГУ

Новый способ урегулировать вопрос вокруг хода капитального ремонта в аудиториях МГУ имени Ломоносова. Большинство помещений там - объекты культурного наследия регионального значения. Однако формат работ возмутил студентов и сотрудников университета. По их словам, подрядчик пренебрёг условиями заключённого договора и уничтожает исторические интерьеры. Теперь общественность выступила с предложением допустить учащихся и преподавателей к контролю за процессом.

"Если такое решение будет принято, мне кажется, это будет справедливо, и этот конфликт погасит, потому что, слава Богу, вот Сергей Михайлович говорит, не утрачен ни один объект культурного наследия. Дай Бог, вот это правда, и так и будет далее. И ремонтные работы уже будут продолжаться и под контролем органов власти, и под контролем общественных советов, которые в большом количестве присутствуют в МГУ, состоящие из студентов и преподавателей", - заявил журналист Евгений Попов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram