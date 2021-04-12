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В Москве представили спектакль "Истории одного городка"

15:14
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Премьера приурочена к юбилею Валерия Золотухина. В этом году ему бы исполнилось 80

Подарок юному зрителю от Культурного фонда Валерия Золотухина. В этом году народному артисту РСФСР исполнилось бы 80 лет.

Отметить юбилей решили на сцене МХАТ имени Горького премьерой детского музыкального спектакля "Истории одного городка". В главной роли - сын знаменитого актёра Иван. Юные артисты - воспитанники театральной студии, основанной Валерием Золотухиным. Сюжетную линию создают три истории - Андерсена, О. Генри и российского драматурга Александра Ткаченко, объединённые общей темой любви и самопожертвования.

Спектакль режиссёра Ирины Линдт поставлен при поддержке президентского гранта. Все показы для зрителей бесплатные.

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Культурный фонд Валерия Золотухина
Культурный фонд Валерия Золотухина
Культурный фонд Валерия Золотухина
Культурный фонд Валерия Золотухина
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