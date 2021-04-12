Путин поручил кабмину разработать меры по стимулированию бизнеса

Это касается и налоговых стимулов

Правительство России разработает комплекс дополнительных мер, которые стимулируют бизнес увеличивать инвестиции в России за счет полученной прибыли. Поручение кабмину дал президент Владимир Путин по итогам совещания с представителями деловых кругов, состоявшегося 11 марта 2021 года.

"Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что в комплекс должны войти и меры налогового стимулирования. Срок исполнения поручения президента – до 1 июня. На прошедшем в марте совещании Путин заявил, что российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами. Президент подчеркнул, что эти средства нужно инвестировать в развитие российской экономики.

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