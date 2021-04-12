На портале госуслуг появятся шесть новых суперсервисов

Правительство намерено запустить их в этом году

Российское правительство в этом году намерено запустить сразу шесть новых суперсервисов на портале госуслуг. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

"В 2021 году мы планируем запустить ещё шесть суперсервисов", - заявил он.

Отмечается, что новыми сервисами станут "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребёнка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Моё здоровье онлайн", передает ТАСС.

В прошлом году на портале госуслуг появилось семь суперсервисов: "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

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