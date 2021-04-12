Коронавирусом в России заболели еще 8320 человек

Выздоровели 6656 человек
В России за минувшие сутки выявили 8320 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1833. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 706 человек, в Подмосковье - 569.
Выздоровели за сутки 6656 человек. Скончались 277 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4649710 человек. Вылечились 4272165, умерли 103263 заболевших.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 123,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 500759 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram