Коронавирусом в России заболели еще 8320 человек

Выздоровели 6656 человек

В России за минувшие сутки выявили 8320 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1833. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 706 человек, в Подмосковье - 569.

Выздоровели за сутки 6656 человек. Скончались 277 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4649710 человек. Вылечились 4272165, умерли 103263 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 123,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 500759 человек.

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