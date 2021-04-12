Мишустин утвердил новую систему оценки эффективности губернаторов

Регионы с лучшими показателями получат дополнительные дотации

Эффективность работы губернаторов российских регионов будут оценивать по новой методике. Ее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Систему дополнили критериями, которые отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России.

"В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 - для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 - для установления целевых значений на будущее", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В новой версии документа предлагается оценивать уровень вовлеченности жителей в волонтерскую деятельность и занятия спортом, "цифровой зрелости" госорганов. Другие показатели - ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, экологическое благополучие региона и объемы жилищного строительства. Регионы с лучшими показателями могут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

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