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Кедровые орехи, говядина и свежие фрукты: чем питаются космонавты на орбите

11:08
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

На Земле за такое питание придется платить больше 5 тысяч в неделю

Недельный рацион космонавта будет стоить обычным россиянам больше 5 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Специалисты из московского Музея космонавтики и сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" рассказали, чем питаются люди на орбите Земли.

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"По подсчетам "СберМаркета", недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5,283 тысячи рублей", - сообщили в компании.

В рацион российских космонавтов входят рис и рисовая каша, творог, кедровые орехи, курага, заливное из мяса или рыбы, говядина и говяжий язык, антрекот, лечо, икра из кабачков и баклажанов, сублимированные крем-супы, куриное филе, свежие огурцы, помидоры и перец, имбирное печенье, яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны, чай, кофе и витамины. Всего в меню около 300 позиций. При этом ежедневный рацион рассчитан на четырехразовое питание и составлен из расчета потребления 3,2 тысячи калорий. Большинство продуктов обезвоживают, а в тубах космонавтам подают только джемы и соусы.

Отмечается, что космонавты самостоятельно формируют свой рацион, по при этом акцент делается на богатых кальцием продуктах. Американским астронавтам подают йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком, передает РИА Новости.

"При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок - на один укус", - добавили эксперты.

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