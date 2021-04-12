"Нос и скулы все больше деформируются": Алиса Аршавина о своем состоянии

Она намерена победить все недуги

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса несколько дней назад под собственную ответственность выписалась из больницы. Она рассказала о своем самочувствии. По словам 38-летней Аршавиной, у нее "везде прилипли тяжелые и долгие болезни".

За последние несколько месяцев Алиса Аршавина успела перенести некроз, кому, сепсис, перитонит и коронавирусную инфекцию. Сейчас женщина в дополнение к своим недугам страдает от пролежней, которые образовались на ногах во время комы

"Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев", - призналась Аршавина.

Она заявила, что, несмотря на болезни, старается не показывать детям, с какой тяжестью ей дается каждое движение. Больше всего Аршавину расстраивают изменения, произошедшие с лицом, передает "СтарХит".

"Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни", - резюмировала экс-жена футболиста.

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