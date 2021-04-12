ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иранские власти установили личность виновного в аварии на ядерном объекте

11:45
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Принимаются меры для устранения неполадок

Установлена личность виновного в аварии на ядерном объекте в иранском Натанзе. Как сообщили источники в разведке Ирана, комиссия уже выяснила, как произошло ЧП. Принимаются меры по устранению неполадок, сообщает иранское агентство Nournews.
Ответственность за взрыв на ядерном объекте в Иране возложили на Израиль

Об аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Власти заявили, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на представителей разведки США и Израиля сообщили, что причиной аварии в Натанзе стал взрыв. Устроили все израильские спецслужбы. Позже о причастности Израиля к инциденту заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работа ядерного реактора
Работа ядерного реактора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.