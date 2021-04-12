Иранские власти установили личность виновного в аварии на ядерном объекте

Принимаются меры для устранения неполадок

Установлена личность виновного в аварии на ядерном объекте в иранском Натанзе. Как сообщили источники в разведке Ирана, комиссия уже выяснила, как произошло ЧП. Принимаются меры по устранению неполадок, сообщает иранское агентство Nournews.

Об аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Власти заявили, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на представителей разведки США и Израиля сообщили, что причиной аварии в Натанзе стал взрыв. Устроили все израильские спецслужбы. Позже о причастности Израиля к инциденту заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

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