"Не очень меня любил": Татьяна Буланова рассказала об измене мужа

Певица была замужем дважды

Певица Татьяна Буланова призналась, что узнала об изменах мужа, футболиста Владислава Радимова, по телевизору. По ее словам, посмотреть судьбоносную передачу ей посоветовал знакомый из Испании.

"Я ехала в машине, с телефона посмотрела. Там была такая история: девушка в студии рассказывала, что 7 лет была гражданской женой моего официального мужа. Я шутила на этот счет, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня", - рассказала Буланова.

Исполнительница даже не могла подумать, что муж ей изменял. Футболист пытался убедить жену что девушка с телепередачи для него ничего не значит, но Буланова так и не смогла простить неверность. В результате супруги развелись.

"В первом браке я прожила 13 лет. Там не могло быть измен, мы были лучшими друзьями. Во втором браке было по-другому. Возможно, он не очень меня любил", - заявила певица.

Она высказала мнение, что в подобной ситуации не стоит пытаться сохранить отношения, а лучше разойтись, потому что гармонии в семье уже не будет, передает НТВ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram