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Песков туманно ответил на вопрос о дополнительных выходных в мае

12:08
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

У президента есть рабочие планы на дни между майскими праздниками

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли слухи о планах объявить дни между майскими праздниками выходными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит "Интерфакс".

Он добавил, что ситуация с коронавирусом "достаточно гибкая", а решения об объявлении выходных дней принимает правительственный штаб.

Кроме того, Дмитрий Песков не стал комментировать возможность ограничения полетов в Турцию из-за ситуации с коронавирусом там. Он отметил, что такие решения также принимает правительственный штаб.

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