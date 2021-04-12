В Кремле считают особенно важной заботу о русскоговорящих жителях Донбасса

Они были отвергнуты собственным государством

Забота о русскоговорящих жителях Донбасса особенно важна – они были отвергнуты собственным государством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также выразил надежду, что Киев прекратит провокации на юго-востоке Украины.

"Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках Донбасса, - особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством", - сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль надеется, что Киев все же проявит политическую мудрость. В Москве рассчитывают, что украинские власти прекратят провокации на юго-востоке страны и дело не примет серьезного оборота, приводит слова Пескова "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram