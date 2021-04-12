Ивлееву лишили Lamborghini за нарушение ПДД

Подписчики не поддержали расстроенную телеведущую

Анастасия Ивлеева осталась без своего Lamborghini Aventador. Блогершу остановили и оштрафовали сотрудники ГИБДД – телеведущая вв очередной раз превысила скорость.

Об инциденте сообщила сама Ивлеева в блоге. Дорожная полиция остановила ее днем 11 апреля. Сотрудники ГИБДД решили на время лишить телеведущую транспортного средства и эвакуировали автомобиль.

Подписчики расстроенную блогершу не поддержали. Анастасию призвали быть спокойнее на дороге и соблюдать скоростной режим. Как стало известно, за последние 8 месяцев Ивлеева нарушала правила дорожного движения около 200 раз, передает РЕН ТВ.

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