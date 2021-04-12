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Путин поддержал закон о статусе молодого ученого

12:53
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Статус предоставит как обязанности, так и права и возможности

Официальное определение статуса молодого ученого поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ.
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"Мы очень серьезно занимаемся определением статуса, президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его", - сообщил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что статус молодого ученого включает в себя как обязанности, так и права и возможности. Это, в том числе, грантовая поддержка, жилищные сертификаты и льготная ипотека. Премьер добавил, что правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет, передает ТАСС.

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