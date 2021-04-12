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"Мало окон и плохой интернет": почему МКС непригодна для туризма

13:50
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

На МКС побывали семеро туристов

Международная космическая станция предназначена для решения научных задач, космическим туристам на ней может быть скучно, уверен российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

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"Когда турист прилетает на станцию, это станция для профессионалов, она не спроектирована для туристов, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Она для науки", - заявил космонавт.

По его словам, для туристов должны появиться специализированные космические станции, на которых будут лучше условия пребывания, а цена за полет при этом окажется ниже, передает РИА Новости.

В период с 2001 по 2009 года на МКС было доставлено семь космических туристов, при этом американец Чарльз Симони летал в космос дважды. При этом официально стоимость десятисуточного полета не называлась.

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