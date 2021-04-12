"Мало окон и плохой интернет": почему МКС непригодна для туризма

На МКС побывали семеро туристов

Международная космическая станция предназначена для решения научных задач, космическим туристам на ней может быть скучно, уверен российский космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

"Когда турист прилетает на станцию, это станция для профессионалов, она не спроектирована для туристов, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Она для науки", - заявил космонавт.

По его словам, для туристов должны появиться специализированные космические станции, на которых будут лучше условия пребывания, а цена за полет при этом окажется ниже, передает РИА Новости.

В период с 2001 по 2009 года на МКС было доставлено семь космических туристов, при этом американец Чарльз Симони летал в космос дважды. При этом официально стоимость десятисуточного полета не называлась.

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