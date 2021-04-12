Мишустин рассказал о мечте стать летчиком

Премьер-министр, как и многие, в детстве грезил о полетах

Глава российского правительства Михаил Мишустин признался, что в детстве хотел стать летчиком. По словам премьер-министра, он часто наблюдал за работой отца его друга, который был представителем этой профессии.

О своем детстве Мишустин рассказал в ходе встречи со студентами Московского авиационного института, передает РИА Новости.

"Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был лётчик и работал руководителем комплекса тренажёров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью", - сказал Мишустин.

12 апреля отмечается 60 лет со дня первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин под руководством Сергея Королева, Анатолия Кириллова и Леонида Воскресенского совершил первый в мире космический полет. Корабль "Восток" с советским космонавтом на борту провел в околоземном пространстве 108 минут, за это время он успел облететь планету один раз.

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