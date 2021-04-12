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В Киев прибыли несколько военно-транспортных самолетов США

13:42
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Также замечен британский транспорт

За последние сутки в Киев прибыли по меньшей мере два военно-транспортных самолета ВВС США. В украинскую столицу C-130J Hercules прилетели с военной базы в немецком Штутгарте и из латвийской столицы Риги. Полеты отследили по бортовым транспондерам западные авианаблюдатели.
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По данным тех же источников, не менее трех американских военно-транспортных самолетов прибыли на Украину в период со 2 по 6 апреля. С авиабазы Рамштайн в Германии прилетели C-130J Hercules и C-17 Globemaster III. А тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США сел во Львове. Известно также о прибытии в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из Познани. В польском городе расположен штаб 5-го корпуса Армии США.

Президент США ранее заявил украинскому лидеру, что Штаты не оставят Украину без поддержки. Заявление прозвучало в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоялся 2 апреля, передает "Интерфакс".

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