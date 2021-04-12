Манижа объяснила смысл песни для "Евровидения-2021"

Артистка с иронией рассказала в песне о судьбе русских женщин

Певица Манижа решила объяснить, в чем же смысл песни Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение".

Исполнительница заявила, что идея саракастичной композиции о судьбе соотечественниц ей пришла в процессе общения с людьми, которые убеждали ее сбросить вес или скорее родить ребенка.

"Мы знаем, что подобные слова могут травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери", - отметила Манижа. Она подчеркнула, что в тексте песни можно найти и аллюзии на более серьезные переживания: "Но сломанной family не сломать меня", передает издание The Guardian.

Ранее Следственный комитет попросили проверить песню Манижи. Как считают сотрудники редакции издания "Ветеранские вести", это необходимо сделать из-за "противоправных высказываний" певицы. Общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Следователи не обнаружили в песне нарушений закона.

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