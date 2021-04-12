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Индия одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

14:01
  • понедельник
  • 12 апреля 2021

Страна на втором месте по числу заражений коронавирусом

Индия одобрила экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Решение принял Специальный комитет экспертов по лекарствам.
Тенденция к снижению: вакцинация от коронавируса приносит свои плоды

"Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Индии", - говорится в сообщении издания The Times of India.

С начала пандемии в Индии заболели COVID-19 13,53 миллиона человек. Ранее стало известно, что страна вышла на второе место в мире​​​​​​​ по числу случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в Индии выявлено более 168 тысяч заболевших, передает "Интерфакс".

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