Индия одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Страна на втором месте по числу заражений коронавирусом

Индия одобрила экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Решение принял Специальный комитет экспертов по лекарствам.

"Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Индии", - говорится в сообщении издания The Times of India.

С начала пандемии в Индии заболели COVID-19 13,53 миллиона человек. Ранее стало известно, что страна вышла на второе место в мире​​​​​​​ по числу случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в Индии выявлено более 168 тысяч заболевших, передает "Интерфакс".

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